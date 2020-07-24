Калуга, 24 июля, 2020, 16:14 — ИА Регнум. В Калужской области 62 компаниям, пострадавшим в период пандемии коронавируса, направлены субсидии. Финансовую поддержку на восстановление бизнеса из регионального бюджета получили порядка 833 предпринимателей. Об этом 24 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам оперативного штаба по поэтапному восстановлению в области экономической активности и социальной стабильности.

ИА REGNUM Деньги

Актуальными остаются финансовые инструменты в виде микрозаймов на текущие нужды (0,1%) и на развитие (от 2,25 до 7%). Ранее 20 тысячам юридических лиц области была оказана поддержка на сумму свыше 678 млн рублей.

В настоящее время в регионе проводят работу по предоставлению субсидий из федерального бюджета малым и средним предприятиям, социально ориентированным некоммерческим организациям. Выплаты для организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, составят 15 тыс. рублей и 6 тыс. 500 рублей на каждого работника. Чтобы получить данную помощь, необходимо подать заявление в налоговые органы до 15 августа 2020 года. В регионе уже подано 1290 заявок.