Москва, 24 июля, 2020, 10:59 — ИА Регнум. Индонезия остаётся приверженной контракту от 2018 года на поставку российских истребителей Су-35, несмотря на угрозу американских санкций. Об этом заявил 24 июля индонезийский посол в России Мохамад Вахид Суприяди РИА Новости.

Антон Привальский ИА Красная Весна Сверхманевренный истребитель Су-35

Ранее источники Bloomberg сообщили о том, что Индонезия якобы отказалась от сделки по Су-35 под давлением президента США Дональда Трампа. Стоимость контракта на поставку 11 истребителей превышает $1 млрд.

Посол Суприяди заявил, что сделка остаётся в силе, а Индонезия, как независимое государство, вправе закупать военную технику любого происхождения.

«Мы можем получить её из США, из Европы, но также и из России. Именно нам решать», — подчеркнул дипломат.

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