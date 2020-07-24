Минск, 24 июля, 2020, 10:54 — ИА Регнум. Утром 10 августа представители Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии во время брифинга во Дворце республики подведут итоги выборов президента страны. Об этом говорится в распространённом 24 июля сообщении белорусского пресс-центра, которое касается аккредитации белорусских СМИ на брифинги ЦИК и международных наблюдателей.

Rec.gov.by Заседание ЦИК Белоруссии

«Брифинг руководства Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов по итогам выборов президента Республики Беларусь, а также пресс-конференции миссий международных наблюдателей пройдут в малом зале Дворца Республики 10 августа 2020 года с 9:00 до 12:00», — говорится в сообщении.

При этом в сообщении не говорится о вопросах аккредитации на данное мероприятие представителей зарубежных СМИ. Также предполагается, что, как ранее сообщили в ЦИК страны, информационный центр избиркома скорее всего не будет работать во время нынешних выборов президента Белоруссии из-за пандемии коронавируса.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 23 июля стало известно, что замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко посетил Брюссель, где принял участие во внеочередной Координационной встрече «Белоруссия — ЕС».