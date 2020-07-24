Ярославль, 24 июля, 2020, 10:38 — ИА Регнум. Двое чиновников департамента городского хозяйства мэрии Ярославля привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащие ответы на письма жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Мэрия Ярославля

Прокуратура провела проверку работы с обращениями граждан в департаменте. Она выявила нарушения закона.

«В результате проверки были выявлены нарушения при рассмотрении обращений граждан, как то — нарушение сроков рассмотрения обращений, ненаправление ответов либо направление по неправильным адресам, неполнота рассмотрения доводов жалоб. Данный аспект работы указанного департамента особенно важен, поскольку именно сюда жители города вынуждены обращаться по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, уборки и содержания городских территорий, ремонта дорог и многих других вопросов», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Прокуратура направила представление в мэрию города, по итогам которого и были наказаны чиновники. Ответы департамента городского хозяйства уже стали интернет-мемом. На большинство жалоб чиновники обещают решить проблему «при условии достаточного финансирования». Как правило, такой отпиской реакция властей и ограничивается.