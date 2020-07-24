Москва, 24 июля, 2020, 10:16 — ИА Регнум. Подтопление из-за паводка дачных домов, мостов и участков дорог наблюдается 24 июля на территории пяти российских регионов. Об этом говорится в сообщении МЧС России.

Исаак Левитан. Половодье. 1885

Водой подтоплены 17 дачных домов, 30 приусадебных участков в трёх населённых пунктах, а также два низководных моста и четыре участка автомобильных дорог. Эти случаи зафиксированы в Туве, Красноярском и Хабаровском краях, Брянской и Смоленской областях.

Вода отошла от трёх жилых домов и 22 приусадебных участков в трёх населенных пунктах в Туве, Забайкальском крае и Смоленской области за минувшие сутки. Последствия ЧП устраняют более 110 человек и 32 единицы техники.

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