Бокситогорск, Ленинградская область, 24 июля, 2020, 10:16 — ИА Регнум. В Бокситогорском районе Ленинградской области по факту повреждения объекта культурного наследия — полуторки на Дороге жизни — задержан несовершеннолетний вандал. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Пресс-служба администрации ЛО. Полуторку восстановят в кратчайшие сроки.

Напомним, акт вандализма был совершен в поселке Подборовье Бокситогорского района Ленинградской области. Злоумышленник повредил памятник времен Великой Отечественной войны, знаменитую полуторку, увековечившую память о подвигах водителей Дороги жизни во время блокады Ленинграда. Он разбил стекла в автомобиле, помял двери и крышу.

Однако следователям удалось достаточно быстро установить личность вандала. Им оказался 17-летний юноша.

«В настоящее время выполняется комплекс необходимых следственных действий, в том числе с подозреваемым, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления», — уточнили в ведомстве.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело — уничтожение и повреждение выявленных объектов культурного наследия. Юноше грозит наказание в виде штрафа в размере до трех млн рублей, либо обязательных работ на срок до 400 часов, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок.