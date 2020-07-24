Москва, 24 июля, 2020, 09:52 — ИА Регнум. Начальника Центра «Э» МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева убили, чтобы прекратить преследование членов преступного сообщества, действующего в республике. Также целью преступников было желание посеять панику среди мирного населения, сообщил глава СКР Александр Бастрыкин.

Kremlin.ru Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин

«Нападением на Эльджаркиева желали принудить сотрудников правоохранительных органов отказаться от сбора доказательств в отношении руководителей и членов террористического сообщества. А также вызвать страх и панику среди населения республики», — приводит слова Бастрыкина «Российская газета».

По его словам, уголовное дело, которое расследуется в связи с убийством, переквалифицировано на теракт. По нему уже проходят 12 фигурантов, все они арестованы.

Напомним, глава центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев был убит в ноябре 2019 года в Москве. Его вместе с братом расстреляли во дворе жилого дома.

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Это было не первое нападение на полицейского. Ранее, в январе того же года, его машину обстреляли на федеральной трассе «Кавказ» по пути в город Назрань. Ранения получили три человека, находившихся в автомобиле, один из них скончался. Сам Эльджаркиев не пострадал.

По делу о покушении на убийство были задержаны несколько жителей Ингушетии, в том числе братья Хасан и Закре Полонкоевы. О Хасане Полонкоеве сообщалось в ряде СМИ, что он якобы является лидером преступной группы.