Санкт-Петербург, 24 июля, 2020, 09:36 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин подписал документ о проведении Главного военно-морского парада в Петербурге. Указ опубликован на портале правовой информации.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Парад кораблей в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. 2017

«В ознаменование славных побед Военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества, постановляю: провести 26 июля 2020 года, в День Военно-морского флота, в городе Санкт-Петербурге главный военно-морской парад», — говорится в тексте.

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Напомним, парад начнется в 11:00 26 июля. Он будет состоять как из морской, так и из воздушной части. Парад завершится пролетом авиации в 12:05. Репетиция состоится 24 июля в 19:00, в связи с этим власти города даже рекомендовали работодателям отпустить людей с работы пораньше. В Петербурге введены дополнительные ограничения для транспорта.

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