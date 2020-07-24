Уфа, 24 июля, 2020, 09:46 — ИА Регнум. Сменить поставщика питания для ковид-госпиталей нескольких медицинских организаций решили в Башкирии. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба республиканской организации Башкирии профсоюза работников здравоохранения РФ.

Павел Соболев ИА REGNUM Вход в красную зону

По сообщению пресс-службы ведомства, такое решение было принято на заседании комитета по торговле и республиканского министерства здравоохранения.

По словам заместителя председателя Республиканской организации профсоюза Розы Аминовой, в профсоюз поступили жалобы от медицинских работников, которые работают в ковид-госпиталях в ГБ Кумертау, Белорецкой ЦРКБ, а также Туймазинской, Мелеузовской и Дюртюлинской ЦРБ, на очень низкое качество блюд, которые поставляются кооперативом «Кармаскалинский».

Аминова подчеркнула, что медицинских работников кормили булочками с плесенью и замороженным супом. При этом пациенты районных больниц питались лучше, поскольку в этих медучреждениях есть собственные кухни.

Отмечается, что со следующей недели медики ковид-госпиталей Туймазинской и Дюртюлинской ЦРБ будут получать свежие и горячие блюда, которые будут готовить для них работники пищеблоков этих больниц. А ковид-бригады ГБ г. Кумертау и Мелеузовской ЦРБ будут получать питание от ООО «Самовар».

Отмечается, что кооператив «Кармаскалинский» останется поставщиком блюд в Белорецкую ЦРКБ.