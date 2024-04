Сеул, 24 июля, 2020, 09:11 — ИА Регнум. Компания Hyundai расширила набор стандартного оборудования всех комплектаций модели Sonata нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Hyundainews.com Hyundai Sonata 2021

Седан Hyundai Sonata 2021 модельного года в версии SEL Plus получил 19-дюймовые колёсные диски, которые «обуты» во всесезонные шины Pirelli P Zero. Кроме того, версии SEL, SEL Plus и Limited получат систему предупреждения о выходе из полосы, а передние кресла комплектации Limited оснастят электроприводом.

Все версии нового седана снабдят системой помощи парковке. Такая система оснащается камерами, которые могут передавать информацию о препятствиях.

Также Sonata обзаведется новой системой безопасности. При выходе из автомобиля такая система может предупредить о приближающейся сзади машине.

Напомним, седан Hyundai Sonata 2021 модельного года появиться на авторынке в августе 2020 года. Цена новинки будет составлять от 27 000 до 34 000 долларов (от 1 929 920 до 2 430 270 рублей).

