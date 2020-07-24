Барнаул, 24 июля, 2020, 08:55 — ИА Регнум. В Алтайском крае среди пациентов с коронавирусом зарегистрировано рекордное суточное число летальных случаев. Как сообщает сегодня, 24 июля, оперативный штаб региона, скончались сразу девять носителей SARS-CoV-2, двое из них — непосредственно от COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в регионе уже выявили 8253 носителей SARS-CoV-2, причём 146 из них — только за последние сутки. Всего заболевших, которые на сегодняшний день продолжают лечение — 2178 человек, из них на лечении в инфекционных госпиталях находятся 1009 пациентов, амбулаторное лечение в условиях дневного стационара на дому получают 1169 пациентов. Тяжелобольных — 107 (минус семь человек за сутки), подключены к аппаратам ИВЛ — 45 (плюс восемь человек за сутки).

За весь период выздоровели 5896 человек, скончались — 179 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае не улучшается. На днях власти Алтайского края приняли решение продлить режим безопасного поведения для пожилых. Наряду с этим в городе-курорте Яровом не стали запрещать массовое мероприятие — концерт Ольги Бузовой.