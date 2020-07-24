Сакраменто, США, 24 июля, 2020, 08:53 — ИА Регнум. Россия и США будут вести диалог для создания нового соглашения по контролю за вооружениями. Об этом 23 июля заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего выступления в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Калифорнии.

Иван Шилов ИА REGNUM Майк Помпео

«Есть сферы, где мы должны работать с Россией. Завтра, полагаю, наша команда на месте начнет работать с русскими в рамках стратегического диалога, чтобы, надеюсь, создать следующее поколение соглашений о контроле над вооружениями, как это сделал (президент США Рональд) Рейган», — сказал госсекретарь США.

Также он указал, что такой диалог является интересным для обеих сторон, и выразил надежду, что Китай, который также был приглашен к данным переговорам, но отказался от них, когда-нибудь изменит свою позицию в данном вопросе.

«Это такие вещи — нераспространение (ядерного оружия), большие стратегические вопросы. Мы работаем вместе с Россией. Я убежден, что мы можем сделать мир безопаснее. Есть сферы, где мы можем работать с русскими, чтобы сделать достижение мира более вероятным. Не только для США, но и для всего мира», — уточнил Помпео.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Конгресс США принял военный бюджет, а также одобрил новые санкции против газопровода Nord Stream — 2.