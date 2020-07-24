Москва, 24 июля, 2020, 08:16 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня, 24 июля, в России вступил в силу закон об упрощённом получении гражданства РФ иностранцами и лицами без гражданства. Теперь, согласно документу, разрешено не отказываться от уже имеющегося иностранного гражданства. Также сокращены сроки нахождения на территории РФ для его получения.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорт гражданина РФ

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Так, лица, имевшие гражданство СССР и проживающие на территории бывших советских республик, иностранцы, находящиеся в браке с гражданином РФ, и те, у которого один из родителей имеет гражданство РФ и проживает на территории РФ, больше не обязаны соблюдать требование об обязательном трехлетнем проживании в России. Подать заявление на получение гражданства России они смогут без предоставления данных о доходах.

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Также упрощенное гражданство действует для жителей Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана. Они могут не соблюдать срок по обязательному проживанию в России, если у них есть вид на жительство.

Как сообщало ИА REGNUM, закон, упрощающий иностранным гражданам получение гражданства РФ, президент России Владимир Путин подписал в апреле 2020 года.