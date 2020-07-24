Чебоксары, 24 июля, 2020, 07:32 — ИА Регнум. В Чувашии в I полугодии увеличилось производство молока. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Данные Чувашстата

В январе — июне 2020 года в республике произведено 228 тыс. молока, что на 4,9% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Из них 56% от общего объёма молока собрано в хозяйствах населения, 35% — в сельскохозяйственных организациях, 9% — в фермерских хозяйствах. В сельхозпредприятиях средний надой составил 3268 кг на одну корову.

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Отметим, что в Чувашии крестьяне впервые получили субсидии на содержание дойных коров: на одну корову выплачивается 2,3 тыс. рублей, на двух — по 3,3 тыс. рублей, трёх и более — по 4,3 тыс. рублей. Это решение принято по инициативе руководителя республики Олега Николаева, который пояснял, что «справедливо будет поддержать не только сельхозорганизации фермеров, но и личные подсобные хозяйства, прежде всего, в период «большого» молока».

По последним данным министерства сельского хозяйства Чувашии (на 17 июля), крестьянам перечислено 128,4 млн рублей на содержание 41,2 тыс. коров. Это 74% всего числящегося в хозяйствах населения поголовья. Всего субсидии получили 27 600 граждан, или 70% общего количества потенциальных получателей.