Чебоксары, 24 июля, 2020, 07:05 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 24 июля, завершается выдвижение кандидатов на пост главы республики. В настоящее время заявлены 12 претендентов, которым для регистрации необходимо пройти муниципальный фильтр, то есть собрать подписи. Первым подписные листы сдал врио главы Чувашии Олег Николаев, сообщает региональный избирком.

Cap.ru Врио главы Чувашии Олег Николаев сдаёт подписные листы

23 июля ЦИК республики принял подписные листы и иные необходимые документы от кандидата на должность главы Чувашии Олега Николаева, который идёт самовыдвиженцем.

«Он представил необходимое количество подписей муниципальных депутатов и 5095 подписей избирателей в свою поддержку, из которых 1158 были собраны через единый портал государственных и муниципальных услуг. Путем случайной выборки (жребия) для проверки были отобраны 927 подписей избирателей», — говорится в сообщении.

На проверку подписных листов даётся десять дней.

Отметим, что всем кандидатам необходимо представить 263 нотариально заверенные подписи депутатов представительных органов муниципальных образований, среди которых 55 подписей депутатов собраний районов и городов. Самовыдвиженцы, помимо депутатской поддержки, должны собрать подписи 4632 избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, Олега Николаева ранее поддержали три партии: родная для него «Справедливая Россия», а также «Единая Россия» и «Родина». 29 января 2020 года Николаев назначен врио главы Чувашии указом президента России Владимира Путина.

От КПРФ и ЛДПР выдвинуты депутаты Госсовета, заместители комитетов Александр Андреев и Константин Степанов, которые работают в парламенте на профессиональной основе. Также выдвинуты ещё два партийных кандидата: руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за справедливость» Николай Степанов и депутат собрания депутатов Чебоксарского района, директор общества «Аргус» Сергей Матвеев («Патриоты России»).

Остальные кандидаты заявлены как самовыдвиженцы: временно неработающие Петр Петрянкин и Роман Васильев, домохозяин Юрий Шакеев, предприниматель из Подмосковья Андрей Ильдеменов, адвокат Николай Коклейкин, тульский журналист Юрий Сидоров, консультант из московского общества «Декомонт» Максим Чепель.

Отметим, что у одного из кандидатов, Романа Васильева, есть погашенная в октябре 2010 года судимость.