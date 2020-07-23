Москва, 24 июля, 2020, 00:12 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации готово детально разъяснить президенту Украины Владимиру Зеленскому суть Минских соглашений. Об этом 23 июля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YoutTube-канала «Соловьев LIVE».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Напомним, что Зеленский сделал довольно странное заявление. Президент Украины сказал, что ему требуется детальная расшифровка Минских соглашений, чтобы он смог понять, в состоянии ли Киев выполнить эти соглашения. По сути, Зеленский заявил, что совершенно не понимает, что написано в Минских соглашениях, которые подписало бывшее руководство Украины.

«Я считаю, что когда человек признается, что он не понимает, что написано в договоре, мы можем только ему, во-первых, посочувствовать, а во-вторых, поблагодарить за откровенность. Теперь становится очевидным, почему последние годы уже при Зеленском все это буксует: просто он не понимал, что там написано», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что российское внешнеполитическое ведомство готово прийти на помощь Зеленскому и расшифровать ему уже, наконец, что же написано в Минских соглашениях, которые его страна не выполняет уже почти шесть лет.