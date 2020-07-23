Рамалла , 23 июля, 2020, 23:46 — ИА Регнум. О готовности начать переговоры с израильской стороной в случае её отказа от планов по аннексии территорий Палестины заявил президент арабского государства Махмуд Аббас, сообщает 23 июля ВАФА.

Rawan.nassrallah Палестинский флаг над Рамаллой

Такое заявление палестинский президент сделал во время беседы по телефону с норвежским премьер-министром Эрной Сольберг.

Аббас подчеркнул, что переговоры с Израилем Палестина согласится вести под эгидой ближневосточного квартета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, июль был объявлен израильским правительством как время, когда Израиль начнёт присоединение палестинских земель на Западной берегу Иордана.

В Палестине из-за угрозы аннексии решили объединить усилия ранее конфликтовавшие группировки — ХАМАС и ФАТХ. Россия и ООН как члены ближневосточного квартета выступают за отказ Израиля от аннексии территорий Палестины.

Читайте подробнее:Заместитель Лаврова рассказал о встрече с руководством ХАМАС