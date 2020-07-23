Палестина заявила, что израильская аннексия закрывает дорогу к переговорам
Рамалла , 23 июля, 2020, 23:46 — ИА Регнум. О готовности начать переговоры с израильской стороной в случае её отказа от планов по аннексии территорий Палестины заявил президент арабского государства Махмуд Аббас, сообщает 23 июля ВАФА.
Такое заявление палестинский президент сделал во время беседы по телефону с норвежским премьер-министром Эрной Сольберг.
Аббас подчеркнул, что переговоры с Израилем Палестина согласится вести под эгидой ближневосточного квартета.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, июль был объявлен израильским правительством как время, когда Израиль начнёт присоединение палестинских земель на Западной берегу Иордана.
В Палестине из-за угрозы аннексии решили объединить усилия ранее конфликтовавшие группировки — ХАМАС и ФАТХ. Россия и ООН как члены ближневосточного квартета выступают за отказ Израиля от аннексии территорий Палестины.
Читайте подробнее:Заместитель Лаврова рассказал о встрече с руководством ХАМАС