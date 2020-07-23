Москва, 23 июля, 2020, 23:45 — ИА Регнум. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Российская Федерация, скорее всего, будет осваивать Луну совместно с Китайской Народной Республикой. Об этом он сказал сегодня, 23 июля, в эфире YoutTube-канала «Соловьев LIVE».

Unsplash Луна

Он рассказал, что вел переговоры с руководителем Китайской национальной космической администрации Чжаном Кэцзянь по вопросу совместного освоения Луны.

«Недавно мы с ним договорились, что освоение Луны и построение лунной научной базы мы, скорее всего, будем делать вдвоем — Россия и Китай», — сказал Рогозин.

Он подчеркнул, что очень уважает китайских коллег, даже несмотря на то, что в этом году в китайской космической программе было несколько аварий.