Тегеран, 23 июля, 2020, 23:30 — ИА Регнум. О сближении с иранским пассажирским лайнером во время его полёта над Сирией двух истребителей ВС Израиля сообщает 23 июля Fars.

Tomás Del Coro Самолёт ВВС Израиля

Инцидент произошёл во время полёта лайнера иранской авиакомпании Mahan Air в Ливан. В итоге пассажирский самолёт сел в воздушной гавани Бейрута.

По данным СМИ, напряжённые условия полёта сказались на самочувствии пассажиров и членов экипажа.

Ранее «Военный обозреватель» сообщил, что израильская армия перебросила дополнительные подразделения на границу с Ливаном — «в ожидании атаки со стороны «Хезболлы».