Вашингтон, 23 июля, 2020, 23:19 — ИА Регнум. Сенат Конгресса США одобрил сегодня, 23 июля, свой вариант оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который в том числе содержит дополнительные санкции в отношении российско-германского газопровода «Северный поток — 2». Об этом свидетельствуют данные голосования.

Gazprom.ru Производство труб для газопровода «Северный поток»

За оборонный бюджет проголосовали 86 сенаторов, против — 14.

Напомним, что новые санкции против российско-германского газопровода «Северный поток — 2», похоже, становятся двухпартийным консенсусом в США. Ранее в палате представителей, где доминирует демократы, также был принят свой проект оборонного бюджета, в котором также содержатся санкции против «Северного потока — 2».

Если сейчас действуют американские санкции против компаний, которые занимались прокладкой труб «Северного потока — 2», а также против страховых компаний, причастных к проекту, то новые санкции распространятся на компании за «способствование продаже, аренде или предоставлению» трубоукладочных судов для строительства газопроводов.

Напомним, что сперва обе палаты Конгресса готовят свои варианты оборонного бюджета. Затем начинает работу согласительная комиссия, после чего за общий вариант голосуют обе палаты сразу. Затем законопроект об оборонном бюджете идет на подпись президенту.