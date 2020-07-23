Эль-Кувейт, 23 июля, 2020, 23:09 — ИА Регнум. Кувейт с 28 июля перейдет к «третьей фазе» снятия ограничений, введенных в стране в связи с эпидемией коронавируса, 23 июля сообщает агентство Reuters.

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Комендантский час в стране будет сокращен до промежутка с 21:00 до 3:00. В Кувейте разрешат работать такси и отелям.

Кроме того, на предстоящий праздник Ид-аль-Адха (Ураза-байрам) мечети в стране будут открыты для верующих.

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