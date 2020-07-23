Дамаск, 23 июля, 2020, 23:02 — ИА Регнум. Обстрелы со стороны «Джабхат-ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зафиксированы в сирийских провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб, сообщили 23 июля в Минобороны РФ.

Mada Media Сирийский боевик

За прошедший день 23 июля, отмечают в российском оборонном ведомстве, террористы обстреляли населённый пункт Кухбания в Латакии, село Урум-эс-Сугра в Алеппо, сёла Бакла, Марда, Марет-Мухос и посёлок Кантутин в Идлибе.

При этом не было зарегистрировано контролируемых Турцией незаконных вооружённых формирований.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки в Сирии террористы «Джабхат-ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществили три обстрела сирийских населённых пунктов.