Тольятти, Самарская область, 23 июля, 2020, 22:31 — ИА Регнум. В Тольятти по улицам города проехал горящий мусоровоз. Об этом сегодня, 23 июля, сообщают местные СМИ.

Ilya Plekhanov Мусоровоз

Очевидцы смогли заснять, как мусоровоз МАЗ продолжает движение, несмотря на то, что у него в кузове интенсивно горит и взрывается мусор. За мусоровозом тянется шлейф черного дыма.

Позднее в управлении МЧС по Самарской области сообщили, что возгорание удалось ликвидировать. Пострадавших нет.

Что именно горело и взрывалось в мусоровозе, не уточняется.