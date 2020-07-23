Пекин, 23 июля, 2020, 22:25 — ИА Регнум. Между Москвой и Пекином в режиме видеосвязи прошло восьмое заседание механизма диалога между правящими партиями Российской Федерации и КНР — «Единой Россией» и КПК. С поздравительными письмами в адрес организаторов и участников мероприятия обратились лидеры двух стран — президент РоссииВладимир Путин и председатель КНРСи Цзиньпин, сообщает 23 июляСиньхуа.

Minsvyaz.ru Флаги Китая и России

Оба лидера отметили, что наши страны решительно и последовательно поддерживают позиции друг друга по широкому спектру международных проблем, общими усилиями противодействуют расширению внешнего вмешательства во внутренние дела суверенных стран, укрепляют традиционную дружбу и сотрудничество между российским и китайским народами.

По словам Владимира Путина, российско-китайские отношения по праву считаются образцом межгосударственного взаимодействия в современном мире.