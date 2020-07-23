Манчестер, Великобритания, 23 июля, 2020, 22:18 — ИА Регнум. «Манчестер Юнайтед» ищет спортивного директора. Согласно данным The Telegraph, «манкунианцы» хотят определиться с кандидатом этим летом.

Abhijit Tembhekar Стадион клуба «Манчестер Юнайтед»

Сообщается, что поиском человека на эту должность займётся вице-президент клуба Эд Вудворд. Он уже составил список критериев, по которым будет выявлен специалист. Это будет первы спортивный директор в истории «дьяволов».

Среди кандидатов на должность называются имена Андреа Берта из «Атлетико», Фабио Параличи из «Ювентуса» и работавший в руководстве «ПСЖ» Антуре Энрике.