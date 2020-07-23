Пекин, 23 июля, 2020, 22:14 — ИА Регнум. Отвечая на новый виток антикитайских санкций, которые вводятся правительством США, МИД КНР выступил с критическим заявлением в отношении этих действий американской стороны, сообщает 23 июляСиньхуа.

WhisperToMe Генеральное консульство КНР в Хьюстоне

В заявлении указывается, что требование властей США закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне (штат Техас), которое открылось первым из дипломатических учреждений КНР в 1979 году, после установления между двумя странами дипломатических отношений, наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям. Сам этот шаг в документе связывается с ускоренным «разрушением моста дружбы между китайским и американским народами».

Напомним, что в качестве ответной меры официальным Пекином рассматривается зеркальный ответ с закрытием одного из американских генеральных консульств в КНР — в Ухане, Гуанчжоу или Гонконге (Сянгане).