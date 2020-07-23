Москва, 23 июля, 2020, 22:12 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за период с 13 по 20 июля выросла на семь копеек, или на 0,2%, по сравнению с предыдущей неделей и достигла 45,54 рубля. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Дизельное топливо за этот же период подешевело в среднем на одну копейку — до 48,01 рубля за литр.

По состоянию на 20 июля средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составила 43,02 рубля (+5 копеек за неделю), марки АИ-95 — 46,69 рубля (+8 копеек), марки АИ-98 — 52,63 рубля (+10 копеек).

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Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 55 центрах субъектов Федерации. Наиболее заметно он подорожал в Салехарде — на 1,7%, в Тюмени — на 1,1%. Снижение цен зафиксировано в Севастополе — на 0,9%, Симферополе — на 0,5%, Петрозаводске — на 0,2%.

В Москве цены на бензин за неделю выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге — на 0,1%.

Напомним, ранее сегодня в Росстате сообщили, что в июне потребительские цены на бензин в России выросли в среднем на 0,8%, а цены от производителей — на 27,5%.