Москва, 23 июля, 2020, 21:57 — ИА Регнум. Грузовой космический корабль «Прогресс МС-15» установил новый рекорд по времени полёта от Земли до Международной космической станции. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

NASA Космический корабль «Прогресс»

Как отмечается, корабль добрался до станции за 3 часа 18 минут и 31 секунду.

Предыдущий рекорд был установлен кораблём «Прогресс МС-14» и составлял 3 часа 20 минут и 15 секунд, уточнили в Роскосмосе.

Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-15» днём 23 июля стартовала с космодрома «Байконур». Корабль доставил на МКС около 2,6 тонны грузов, в том числе продовольствие и предметы первой необходимости для экипажа и оборудование для экспериментов.