Британия спровоцировала дипломатический скандал с КНР
Пекин, 23 июля, 2020, 21:57 — ИА Регнум. Продолжает раскручиваться китайско-британское противостояние, подогреваемое Вашингтоном. В ответ на введение Лондоном упрощенной процедуры британского подданства для выходцев из Гонконга (Сянгана) Китай рассматривает вопрос о непризнании британских национальных загранпаспортов (BNO) в качестве основания для выезда из страны, сообщает 23 июляСиньхуасо ссылкой на заявление заместителя главы МИД КНРВан Вэньбиня.
Поскольку британская сторона серьезно нарушила свои обязательства по данному вопросу, в МИД считают, что речь идет о неспровоцированном и грубом вмешательстве Лондона во внутренние дела КНР, попирающем основные принципы международного права и нормы международных отношений. Выступая на пресс-конференции, дипломат выступил против британских мер, оставив за Китаем право на ответные меры.