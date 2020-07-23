Пекин, 23 июля, 2020, 21:57 — ИА Регнум. Продолжает раскручиваться китайско-британское противостояние, подогреваемое Вашингтоном. В ответ на введение Лондоном упрощенной процедуры британского подданства для выходцев из Гонконга (Сянгана) Китай рассматривает вопрос о непризнании британских национальных загранпаспортов (BNO) в качестве основания для выезда из страны, сообщает 23 июляСиньхуасо ссылкой на заявление заместителя главы МИД КНРВан Вэньбиня.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский мост

Поскольку британская сторона серьезно нарушила свои обязательства по данному вопросу, в МИД считают, что речь идет о неспровоцированном и грубом вмешательстве Лондона во внутренние дела КНР, попирающем основные принципы международного права и нормы международных отношений. Выступая на пресс-конференции, дипломат выступил против британских мер, оставив за Китаем право на ответные меры.