Лондон, 23 июля, 2020, 21:53 — ИА Регнум. «Челси» планирует усилить линию оборону в это межсезонье.

Анна Нэсси Хосе Хименес

Согласно информации портала The Telegraph, на место центрального защитника в лондонском клубе называют два кандидата. Один из них является уругваец Хосе Хименес, выступающий последние семь лет за мадридский «Атлетико». В контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 109 миллионов фунтов, однако «Челси» намерены подписать игрока за меньшую цену, договорившись с руководством «Атлетико», с которым «аристократы» находятся в хороших отношениях. Из «Атлетико» в «Челси» несколько лет назад переходили нападающий Диего Коста и вратарь Тибо Куртуа.

Также называется имя Деклана Раиса из «Вест Хэма», но клуб запрашивает за молодого игрока не менее 80 миллионов фунтов.

На данный момент в составе «Челси» к позиции центрального защитника приписываются четыре игрока: Антонио Рюдигер, Курт Зума, Андреас Кристенсен и Фикайо Томори.