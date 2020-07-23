Афины , 23 июля, 2020, 21:29 — ИА Регнум. Разыгрывающий Костас Слуга вернется в чемпионат Греции.

Sakhalinio Костас Слукас

Согласно информации журналиста Никоса Варласа, 30-летний баскетболист подпишет трёхлетний контракт с «Олимпиакосом».

Последние пять лет грек провел в составе турецкого «Фенербахче». В минувшем розыгрыше Евролиги Слукас в среднем набирал 11,6 очка, 2,8 подбора и 6,1 передачи за матч.

Слуга защищал цвета «Олимпиаком» на протяжении семи сезонов в период с 2008 по 2015 год.