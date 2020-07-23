Тула, 23 июля, 2020, 20:39 — ИА Регнум. С предложением о создании института «добросовестного импортёра» выступил губернатор Тульской области Алексей Дюмин на заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Экономика и финансы», которую 23 июля в режиме видеоконференции провёл помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Заседание рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Экономика и финансы»

На заседании обсуждалась, в частности, организация работы по актуализации национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости» и «Международная кооперация и экспорт», а также подходы к формированию проектов бюджетов субъектов РФ и межбюджетных отношений. Тульский губернатор поблагодарил руководителя рабочей группы Госсовета по направлению «Экономика и финансы» губернатора Челябинской области Алексея Текслера за активное взаимодействие с рабочей группой «Промышленность».

»Мы вместе определили барьеры и ограничения, препятствующие росту экономики. Выработали предложения по их преодолению с учётом резко изменившейся из-за пандемии коронавируса экономической ситуации в стране в целом и в каждом отдельном субъекте. Многие из них уже получили развитие, легли в основу законопроектов, а некоторые вошли в общенациональный план восстановления экономики», — отметил Алексей Дюмин.

В частности, 22 июля во втором и третьем чтениях был принят пакет мер по корректировке 223 и 44 ФЗ, которые призваны облегчить для предприятий оборонно-промышленного комплекса работу по госзакупкам.

Алексей Дюмин в ходе заседания выступил с рядом инициатив по исполнению национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Повышение производительности труда и поддержка занятости». В частности, он предложил создать института «добросовестного экспортёра» для реализации комплекса дополнительных преференций и упрощённого порядка взаимодействия с органами власти.

Тульский губернатор также выступил с инициативой об устранении разночтений в определении показателя производительности труда в нацпроекте и указе президента России от 25 апреля 2019 г. №193. Сейчас действуют разные методики оценки показателя, разные целевые значения и разная база расчётов, хотя фактически речь идёт о единой национальной цели развития. Предложение уже согласовано с Федеральным центром компетенций.

Алексей Дюмин также предложил внести изменения в методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов и рассмотреть возможность передачи на федеральный уровень полномочий по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающих граждан.