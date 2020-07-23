Сиэтл, США, 23 июля, 2020, 20:19 — ИА Регнум. Национальная хоккейная лига наконец объявила имя новой франшизы из Сиэтла. Команда получила название «Сиэтл Кракен», об этом стало известно из официального «твиттера» лиги.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккейная команда

Напомним, что в декабре 2018 года совет директоров лиги принял решение, что в сезоне-2021/2022 в НХЛ пополнится новым участником. С местом было утверждено сразу: руководство лиги решило присвоить хоккейную франшизу Сиэтлу.

Клуб станет 32-й командой в лиге.

Нынешний сезон НХЛ будет возобновлен 1 августа и начнется сразу с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли с участием 24 команд.