Киев, 23 июля, 2020, 20:18 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что главы государств, которые посетят страну с визитами, должны видеть не только Киев, но и другие города и регионы.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга

Об этом он заявил на пресс-конференции 23 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский заявил, что доволен итогами официального визита на Украину президента Швейцарии Симонетты Соммаруги, поскольку это была «действительно серьезная встреча с диалогом и подписанием важных соглашений».

«В этом формате, как мы рассчитываем, будут и следующие встречи на высоком уровне всех президентов, которые приезжают на Украину. Для меня лично важно, чтобы президенты других стран смотрели и видели страну, которая — не только наш Киев, а видели разные места нашей прекрасной Украины», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что Зеленский и Соммаруга сегодня весь день провели в Донбассе, чтобы глава Швейцарии «могла из первых рук узнать о ситуации в Донецкой и Луганской областях, пострадавших в результате конфликта».