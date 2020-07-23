Вашингтон, 23 июля, 2020, 20:09 — ИА Регнум. Авиакомпания American Airlines продолжает переговоры с Boeing по заказу лайнеров 737 MAX и не намерена отказываться от сделки, 23 июля сообщает агентство Reuters.

airbus777 В салоне самолёта Boeing 737 MAX

American Airlines должна завершить финансирование по заказу 17 самолетов Boeing 737 MAX в 2020 году. Ожидалось, что заказ авиакомпании на ближайшие годы будет включать около 100 лайнеров.

«Мы планируем взять все эти самолеты. Прежде, чем их принять, мы проводим переговоры. Но это хорошие переговоры» , — заявил представитель авиакомпании Дерек Керр.

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