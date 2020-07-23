Киев, 23 июля, 2020, 20:05 — ИА Регнум. Украина хочет получить точные ответы на все «мелкие» вопросы, которые касаются выполнения минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Об этом на брифинге сегодня, 23 июля, заявил президент страны Владимир Зеленский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он отметил, что только тогда украинская власть будет «знать и видеть», в состоянии ли выполнить ту или иную договоренность.

Зеленский подчеркнул, что каждый пункт Минских соглашений — это «целая история».

«Мы хотим знать мелочи, и в мелочах будут ответы на все вопросы», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что в последние недели Украина усиленно продвигает тему возможного пересмотра Минских соглашений и призывает к этому «западных партнеров». В России заявили, что подобный «пересмотр» может быть расценен как выход из соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.