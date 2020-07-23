Москва, 23 июля, 2020, 20:03 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

В ходе разговора лидеры двух стран детально рассмотрели проблематику стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Путин и Трамп подтвердили актуальность двусторонних консультаций по этим вопросам, включая тематику Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Президент США заявил российскому лидеру, что он надеется избежать дорогостоящей гонки вооружений между Китайской Народной Республикой, Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Кроме того, Трамп отметил большое значение российской инициативы о проведении саммита стран — постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по широкому кругу проблем международной безопасности.

Путин и Трамп также обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

Кроме того, лидеры России и США обменялись поздравлениями в связи с 45-летием орбитального полёта в рамках совместной программы «Союз — Аполлон».