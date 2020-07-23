Хетафе, Испания, 23 июля, 2020, 19:48 — ИА Регнум. Увольняемые работники компании Airbus в Испании провели митинг протеста в Хетафе, 23 июля сообщает агентство Reuters.

Nathan Keirn Протест

Участники акции протеста прошли два километра до ратуши Хетафе, где в их поддержку выступил мэр города.

«Компания, используя временную ситуацию с COVID-19, хочет избавиться от 900 работников, — заявил Хосе Луис Колладо, проработавший в компании 41 год. — Это пройдет, и мы не понимаем, почему нас выбрасывают на улицу» .

Французский авиапроизводитель Airbus планирует сократить около 15 000 рабочих мест по всему миру из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Однако основные сокращения приходятся не на Испанию.

Согласно планам авиапроизводителя, Airbus сократит, в частности, около 6000 рабочих мест в Германии, 5000 рабочих мест во Франции, 1700 в Великобритании и 900 в Испании.

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