Москва, 23 июля, 2020, 19:44 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин провёл телефонную беседу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин разговаривает по телефону

Оба лидера обсудили стратегическую стабильность и контроль над вооружениями с учётом особой ответственности двух стран за поддержание мира и безопасности. И Путин, и Трамп подтвердили актуальность двусторонних консультаций по стратегической стабильности и вооружениям, в том числе и по СНВ-3.

В ходе беседы была отмечена российская инициатива по проведению саммита стран — постоянных членов Совбеза ООН.

Также Путин и Трамп затронули проблематику иранской ядерной программы. Помимо этого, президенты обменялись поздравлениями «в связи с 45-летием орбитального полёта в рамках совместной программы «Союз-Аполлон».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назвал Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Реджепа Тайипа Эрдогана людьми с острым умом.