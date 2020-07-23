Кострома, 23 июля, 2020, 19:43 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Владимира поместил под стражу руководителей компании «Костромская медтехника», обвиняемых в поставке просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких в больницы Владимирской области. Об этом 23 июля сообщается на сайте суда. В СИЗО подозреваемые проведут ближайшие два месяца.

Наталья Диева ИА REGNUM

По версии следствия, руководитель и коммерческий директор «сбыли значительному количеству организаций» Владимирской области некачественные и незарегистрированные аппараты ИВЛ марки «ФАЗА-5НР» на общую сумму 10,84 млн рублей. При этом управленцы «достоверно знали» о том, что срок действия техники 1995−2001 годов выпуска истек ещё в 2008 году.

Ранее, в апреле 2020 года СУ СК РФ по Владимирской области возбудило уголовное дело из-за поставки 50 аппаратов ИВЛ в горбольницу Владимира №o6, переоборудованную для приема заражённых коронавирусом. Позднее выяснилось, что 6 миллионов рублей за поставку медоборудования оплатил благотворительный фонд «Милосердие и порядок», принадлежащий депутату Госдумы от региона Григорию Аникееву. Такую же непригодную технику, закупленную меценатом, позднее обнаружили в Коврове и Муроме Владимирской области.

В ходе расследования сотрудники МВД и ФСБ вышли на первичных продавцов оборудования и в конце апреля 2020 года изъяли 1,5 тысячи просроченных ИВЛ при обысках в Московской, Костромской и Свердловской областях. Общую стоимость изделий оценили в 700 млн рублей. Собственную проверку по вопросу в апреле начала костромская прокуратура, в мае по её результатам СУ СК РФ Костромской области возбудило уголовное дело.