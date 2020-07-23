Кострома, 23 июля, 2020, 19:39 — ИА Регнум. Объём выплат по договорам страхования жизни в Костромской области за первый квартал 2020 года вырос в два раза и составил 70 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Банке России. Цифра приводится в сравнении с 2019 годом, в ней учтены деньги, выплаченные костромичам в результате наступления страховых случаев.

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По мнению директора костромского филиала компании «АльфаСтрахование» Зои Навоевой, рост цифр закономерен и обусловлен увеличением продаж страховых продуктов в России.

«Страхование жизни — вид страхования, по которому может быть отсрочка. Возможно, те обращения, которые были ранее, только сейчас дошли до выплат. Увеличивается и сам объем страхования жизни. Это вид используется во множестве отраслей, а увеличение продаж несет увеличение выплат. Сказать, что сильно выросли объемы страховых случаев, по своим наблюдениям я не могу. Но во втором квартале 2020 года мы увидим рост выплат по договорам страхования за счёт коронавирусных выплат. Деньги уже прошли, и это достаточно большая цифра, которая увеличит общий объем», — сказала эксперт.

С коллегой солидарна руководитель информационного центра по страхованию жизни Юлия Тиминская. Интерес к страхованию жизни растет и у покупателей, и у продавцов. Немалую роль в этом играют кризис и пандемия коронавируса.

«В кризис всегда повышается интерес к страхованию жизни. Люди начинают активнее думать о ценности жизни и здоровья, стремятся создать капитал для родных. Кроме этого, рост выплат связан со стратегией развития страхования жизни, с каждым годом здесь идёт рост. В августе 2021 года на рынок придут западные компании, которые начнут осваивать российский рынок, и деньги потекут за границу. Соответственно, многие российские компании сейчас стремятся охватить рынок и заинтересованы в том, чтобы больше людей пользовались их услугами. Во втором квартале, особенно в апреле и мае, на самоизоляции страхование жизни было очень актуально, и в 2020 году будет бум по этому направлению».

Отметим, что в целом за январь — март текущего года костромичи получили более 200 млн рублей страховых выплат — это на треть больше, чем в 2019 году. Выплаты по полисам ОСАГО остались на уровне прошлого года и составили 100 млн рублей. По полисам ДМС костромичи получили от страховых чуть более 500 тысяч рублей, по страхованию от несчастных случаев и болезни — чуть более 2 млн рублей.