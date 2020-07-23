Красногорск, 23 июля, 2020, 19:15 — ИА Регнум. С 2012 года в села Подмосковья по программе «Земский доктор» приехало работать почти 1,5 тысяч медицинских работников. Об этом сообщает пресс-центр Московской областной думы.

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Отмечается, что речь идёт о врачах и фельдшерах. При этом в 2019 году по данной программе в села региона прибыли 140 врачей и 10 фельдшеров.

Также указывается, что в Московской области ранее действовали ограничения для участия в программе. Стать её участниками могли медработники не старше 50 лет. Однако на данный момент это ограничение уже снято.