Казань, 23 июля, 2020, 20:44 — ИА Регнум. В ЦИК РТ в четверг, 23 июля, поступили документы для регистрации на пост главы Татарии от кандидата «Партии роста», депутата Госсовета РТ, гендиректора группы компаний «Кориб» Олега Коробченко, в поддержку которого свои подписи поставили 406 депутатов. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Rost.ru Олег Коробченко

Каждому кандидату на должность руководителя субъекта Федерации необходимо собрать в свою поддержку не менее 387 подписей. Центральная избирательная комиссия республики в течение десяти дней со дня приема документов принимает решение о регистрации кандидатов.

ИА REGNUM напоминает, что в Татарии выборы главы республики пройдут в единый день голосования — 13 сентября 2020 года.

В понедельник, 20 июля, Рустам Минниханов, действующий глава региона, представил в центральную избирательную комиссию Татарии документы для регистрации кандидатом для участия в выборах на должность главы республики.

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