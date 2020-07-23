Пушкин, Санкт-Петербург, 23 июля, 2020, 18:52 — ИА Регнум. В Царском Селе малолетний вандал сбросил с пьедестала бронзовый «бюст умирающего гиганта» XVIII века. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника.

ГМЗ «Царское Село» В Царском Селе малолетний вандал сбросил бронзовый бюст XVIII века.

Инцидент произошел 22 июля в Екатерининском парке музея-заповедника «Царское Село» на Камероновой галерее. Малолетний посетитель сбросил с пьедестала бронзовый «бюст умирающего гиганта» XVIII века. Голова юноши затылком упала на мраморный пол из-за чего бюст получил серьезные повреждения.

Как установили сотрудники музея, произведение искусства стало жертвой вандала. Он находился в парке вместе с родителями и братом. По словам отца, мальчик «по неосторожности» уронил бюст.

«На месте происшествия составлен акт. Он зафиксировал сколы и трещины, особо опасна горизонтальная трещина по окружности головы. Экспертам предстоит оценить ущерб, нанесенный скульптуре XVIII века. Во время падения пострадал не только бюст, но и колонна самой галереи. Родителям мальчика предстоит возместить затраты на реставрацию», — пояснили в пресс-службе.

Отметим, бюст умирающего гиганта (на ножке и срезе плеч — надписи Alexandre и Fondu l 'Academie Imperiale des Beaux Arts de Petersbourg par E. Gastecloux) выполнен в 1794 году в Санкт-Петербургской Академии художеств. Мастер Эдм Гастклу изготовил отливку с античного оригинала.

Добавим, что осенью 2019-го, на Камероновой галерее от рук вандалов пострадал другой бронзовый бюст XVIII века. Юношу Алкивиада опрокинул с постамента школьник, который посещал музей вместе с одноклассниками.

Как отметили в музее, бюсты на Камероновой галерее часто привлекают тех, кто любит «потереть» бронзовых героев на удачу. Особенно страдают Гомер, Сократ и Ломоносов. Неоднократно отрывали руку и повреждали голову скульптуре Гладиатора у павильона «Грот» в Екатерининском парке. В 2016-м хрупкий гальванопластический оригинал заменили на бронзовую копию.

Напомним, это не первый случай вандализма в музеях-заповедников Сант-Петербурга. Ранее в Петергофе неизвестные отломали пальцы у статуи Венеры Медицейской.