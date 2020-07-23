«Урал» снова проиграл домашний матч: фоторепортаж
Екатеринбург, 23 июля, 2020, 19:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 22 июля на футбольном поле сошлись команды «урал» и «Локомотив» (Москва). Уральцы потерпели очередное поражение у себя дома.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Навал в исполнении Урала
Алексей Колчин ИА REGNUM
Екатеринбург Арена
Алексей Колчин ИА REGNUM
Зрители на трибунах
Алексей Колчин ИА REGNUM
Локомотив настраивается на матч
Алексей Колчин ИА REGNUM
Приветствие капитанов команд
Матч проходил в рамках чемпионата России. Единственный гол за всю игру забил Антон Миранчук («Локомотив»).
Алексей Колчин ИА REGNUM
Кверквелия и Панюков
Алексей Колчин ИА REGNUM
Кочетков опережает Бикфалви
Алексей Колчин ИА REGNUM
Марко Николич
Алексей Колчин ИА REGNUM
Марко Николич
Алексей Колчин ИА REGNUM
Григорий Иванов и Эрик Бикфалви
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Эль Кабир получает повреждение
Алексей Колчин ИА REGNUM
Юрий Матвеев
К концу встречи счёт составил 0:1 в пользу «Локомотива». Отметим, ранее «Урал» проиграл «Зениту» и «Арсеналу».
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Сулейманов борется с Калининым
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Кочетков опережает Бикфалви
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Эль Кабир уходит от Миранчука
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Матвеев утешает Эль Кабира