Екатеринбург, 23 июля, 2020, 19:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 22 июля на футбольном поле сошлись команды «урал» и «Локомотив» (Москва). Уральцы потерпели очередное поражение у себя дома.

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Матч проходил в рамках чемпионата России. Единственный гол за всю игру забил Антон Миранчук («Локомотив»).

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К концу встречи счёт составил 0:1 в пользу «Локомотива». Отметим, ранее «Урал» проиграл «Зениту» и «Арсеналу».

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