Минск, 23 июля, 2020, 18:20 — ИА Регнум. По итогам 2020 года ВВП Белоруссии ожидает прирост согласно показателям, утверждённым указами Александра Лукашенко. Об этом 23 июля заявил председатель правительства постсоветской республики Роман Головченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский флаг

«В белорусском правительстве рассчитывают выполнить задачи, поставленные главой государства, и как минимум сохранить ВВП на уровне 2019 года. Для таких прогнозов есть обнадеживающие предпосылки», — заявил глава белорусского совмина.

По его мнению, к концу года Белоруссия выйдет из рецессии. Госинформагентство БелТА приводит такое мнение премьер-министра: «Впервые, наверное, за многие годы (не хочу сглазить), ситуация в небесной канцелярии складывается для аграриев благоприятная. Надо ее использовать. Задача сегодня — не потерять урожай. Спрос на продовольствие большой».

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Напомним, по итогам 2019 года валовой внутренний продукт Белоруссии не достиг показателей официального прогноза роста на 4% и вырос всего на 1,2%. На 2020 год Александр Лукашенко запланировал рост ВВП на 2,8%, что независимые эксперты и международные организации изначально расценили как необоснованный оптимизм.

По итогам I полугодия 2020 года ВВП Белоруссии сократился на 1,7%. Совмин республики прежнего состава прогнозировал сокращение экономики по итогам 2020 года, Лукашенко настаивал на выполнении утверждённых им показателей.

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