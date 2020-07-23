Железноводск, Ставропольский край, 23 июля, 2020, 18:14 — ИА Регнум. Загрузка санаториев в августе в Железноводске составит почти 100%. Большинство здравниц уже активно принимают туристов и отпускают лечебные процедуры, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

Администрация Железноводска. Мина Ахвердиева Купальщица. Памятник в Железноводске

«На сегодняшний день у нас официально отдыхают более 2 тысяч туристов из 9 регионов России, а уже к концу месяца загрузка наших санаториев составит почти 100%. Аналогичная картина бронирования и на август», — рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев.

По его словам, Железноводск также набирает популярность как курорт для выходного дня.

«Учитывая статистику, которую выводят цифровые датчики учета минеральной воды, известно, что за прошедшие выходные с пятницы по воскресенье, Железноводск посетили более 7 тысяч человек», — сообщил Моисеев.