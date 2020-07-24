, 05:18 — REGNUM Сравнивая ситуацию в экономиках стран, пострадавших в ходе коронавирусной эпопеи, можно вслед за экспертами Минэкономразвития порадоваться, что в России кризис оказался не таким разрушительным, как во многих развитых странах. Какая же картина вырисовывается, если сравнить Россию не с абстрактными «развитыми странами», а с конкретным Китаем? Ответ на этот вопрос искала автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Китайские предприятия возобновили производство с соблюдением строгих мер профилактики распространения коронавирусной инфекции Gov.cn

Китай — не просто развитая страна, это еще и держава, которая сумела четко и в сжатые сроки победить эпидемию на своей территории. Поэтому неудивительно, что показатели китайской экономики, показавшие падение в первом квартале этого года, уже во втором квартале начали существенно исправляться.

А по результату, хотя китайская экономика и показала худший результат за последние 12 лет, рост все равно продолжился. В России же все совсем не так, а коронакризис еще дальше отодвинул столь необходимую диверсификацию экономики. Из положительных моментов можно упомянуть лишь агрокомплекс, да рванувшую вперед фармацевтическую отрасль. Какие же слабые места выявило испытание коронавирусом в российской экономике? Читайте в статье Галины Смирновой «Китайская экономика растет, российская падает».