Москва, 23 июля, 2020, 17:44 — ИА Регнум. Реальным вмешательством во внутренние дела суверенного государства является резолюция Совета ООН по правам человека, принятая в отношении Белоруссии, сообщила 23 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Комментируя решение СПЧ ООН по Белоруссии, которое было принято по инициативе Европейского союза, российский дипломат отметила, что резолюция прошла «в преддверии» выборов белорусского президента.

Захарова отметила, что Россию непрерывно обвиняют во вмешательстве в политику то одной, то другой страны. Эти обвинения идут с Запада, причём без каких-либо аргументов.

И на этом фоне Брюссель продавливает свою резолюцию, которая, действительно, является «реальным, а не мнимым вмешательством во внутренние дела суверенного государства».

Захарова «Мы считаем такой подход недопустимым».

Напомним, Запад предъявляет Белоруссии претензии в нарушении прав человека. Антибелорусская резолюция СПЧ ООН была принята 17 июля. Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа 2020 г.