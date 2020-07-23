Москва, 24 июля, 2020, 01:12 — ИА Регнум. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, кардинально решить жилищную проблему в России позволит сокращение бюрократических препятствий в строительстве. Что данное сокращение может означать для российской строительной отрасли, разбиралась автор ИА REGNUMГалина Смирнова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Сокращать процедуры, которые затягивают строительство на долгое время, разумеется, необходимо. Мало того, такое сокращение, если провести его с умом, может стать еще и весомой антикоррупционной мерой, ведь именно в процессе утверждения рискующих затянуться этапов могут скрываться разного рода незаконные действия.

Вместе с тем такое сокращение не должно идти в ущерб нормам безопасности, и здесь не обойтись без участия практиков строительного дела. Как организовать изменения в строительстве так, чтобы жилье стало доступным для подавляющего числа россиян?

Читайте подробности в статье Галины Смирновой «Снижение административных процедур в строительстве — борьба с чиновниками».